CORVINO, Rescindere coi viola la miglior soluzione

L'ex dg viola Pantaleo Corvino, dopo aver ritirato il premio "Fair Play 2019" conferitogli dal Panathlon Club di Lecce, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Fiorentina: "Trovare un accordo per la risoluzione consensuale è stata la miglior soluzione tra persone per bene. Ad ora preferisco non entrare in un progetto in corso d'opera, ma dalla prossima stagione terrò di conto le varie situazioni".