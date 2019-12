CORVINO, Commisso? Un regalo dei DV. Su Chiesa...

L'ex dg della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rilasciato, dopo mesi di silenzio, una lunga intervista a Tuttosport. Tra le varie tematiche, quella relativa a Commisso: "Il suo entusiasmo darà energia ai fiorentini. E' intelligente, ha comprato la società a una cifra interessante". Allora viene spontaneo chiedergli perché i Della Valle non abbiano alzato il prezzo: "E' stato un atto d'amore verso Firenze, sapendo a chi avrebbero lasciato la squadra". Poi un appunto sui suoi acquisti passati, tra colpi e flop: "Chi lavora commette errori. Ad esempio, Dabo ed Eysseric ho preferito darli in prestito in passato". Mentre il gioiello per eccellenza è sempre Chiesa: "E' uno dei più grandi calciatori in A: in futuro sarà da top-club". Tra le operazioni di mercato cui è più legato, Corvino ricorda Toni: "Al suo debutto ero terrorizzato al pensiero di quanto l'avevo pagato. Poi fece 31 gol e vinse la Scarpa d'Oro". Ma l'astro nascente, ora, è il "suo" Castrovilli: "Gli ho sempre detto di migliorare nella corsa, di lavorare sodo. Ha una grande abilità tecnica di base, si è sacrificato e sta raccogliendo i frutti".