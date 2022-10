CORSI A RFV, Viola gioca bene, squadra ha reagito

Ai microfoni di Radio FirenzeViola è stato intercettato Tito Corsi, ex dirigente della Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina attraversa un momento di scompenso per proposta di gioco, perché la squadra sviluppa molto spesso situazioni sbagliate. Poi però sta venendo fuori e la squadra mi pare valida, e gioca anche bene. È presto per poter dire che il buio sia alle spalle, ma sicuramente la squadra ha reagito e si è ripresa. Ha affrontato un problema che mai aveva vissuto, come quello del giocare in continuazione. Ciò costringe l’allenatore a fare un turnover frequente, cosa che non va a vantaggio della squadra”.

Sul mercato: “L'allenatore chiede e imposta una squadra alla società. Per vincere le partite o si ha qualche fuoriclasse davanti come il Napoli, oppure la squadra va impostata in una media di reparti. Italiano sta dimostrando di avere una squadra che si spinge molto in avanti. I due terzini si muovono quasi da ali”.

Sulla squadra: “Secondo me è una situazione nuova, anche per il tecnico. La preparazione in questi casi è particolare perché richiede tanta attenzione. Per me Italiano è molto bravo, ha il suo modo di giocare e fa un calcio dispendioso, di conseguenza hanno bisogno di dosare le forze”.