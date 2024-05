CORSI A RFV, Il percorso di tre anni è stato positivo

FirenzeViola.it

Tito Corsi, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Viola Amore Mio sul futuro della Fiorentina per la prossima stagione.

Si è esaurito un ciclo, come si riparte adesso? Cosa si aspetta da Commisso?

"In tre anni sono passati tanti giocatori, ha fatto un miglioramento ma è mancata la ciliegina della coppa. C'era troppo ottimismo, invece Terracciano ha salvato più volte la partita. Dalla partenza dei tre anni il cammino è stato positivo. È sbagliato giudicare l'iter di una squadra di tre anni solo con una partita andata male".

In un momento di smarrimento di molti tifosi, il fatto che non abbia parlato nessuno della società è spiegabile?

"Se valuti l'organico ti accorgi che è scomparso quello che aveva in mano tutto. Barone voleva essere a conoscenza di tutto, con la sua mancanza recente è cambiato tutto. Anche la dirigenza è abbastanza assente al momento. C'è da cambiare tutto l'assetto e quindi i tempi si allungano. Anche nella ricerca di un nuovo allenatore i tempi si allungano".

Palladino potrebbe essere quello giusto?

"Palladino mi piace ed è giovane. però la struttura societaria del Monza ha Galliani che in società era come Barone, con molta più esperienza. Quindi Palladino aveva una persona esperta dietro, a Firenze avrebbe delle difficoltà iniziali. Quando ci sono le turbolenze non bisogna andare in guerra, ma pacificare. L'ottavo posto è la dimensione di ora della Fiorentina, visto che ci sono sette squadre superiori. Solo il Bologna quest'anno è stata la sorpresa".

