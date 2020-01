CORSI A FV, Zurko? Fase di evoluzione. Su Iachini...

Come raccontatovi sulle nostre pagine (CLICCA QUI), Szymon Zurkowski è in procinto di fare le valigie per accasarsi ad Empoli. Il centrocampista polacco si trasferirà nella squadra azzurra in prestito per 6 mesi, con la possibilità di farli diventare 18 nel caso in cui la nuova avventura vada per il verso giusto. "La trattativa è in fase di evoluzione, non so se si farà oggi ma c’è questa possibilità in ballo", ha confermato in esclusiva a FirenzeViola.it il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi.

Quali sono le sue sensazioni sul giocatore?

"Ci sembra un ragazzo capace di darci una mano sia dal punto di vista tecnico che fisico, perché è ben strutturato. Speriamo sia un’operazione felice per noi".

Che impressione le sta facendo Iachini in viola?

"Ha ridato vitalità alla squadra, sia sotto l’aspetto fisico che morale. Sinceramente lo speravo perché lo conosco bene e so che è in grado di fare delle sterzate molto efficaci. È un tecnico di grande impatto e qualità".