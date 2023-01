CORSI A FV, Parisi, Zurko e Bajrami: vi spiego

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato così direttamente da Pitti ai media presenti tra cui anche FirenzeViola.it: "Mi fa piacere vedere così tante persone qua a Pitti, era molto che non si vedeva una certa affluenza".

Situazione attuale dell'Empoli?

"Oggi il mio Empoli ha il giorno libero, siamo concentrati sulla prossima partita contro la Sampdoria. Il ritorno di Caputo? C'è un legame speciale sia con la società che con i nostri tifosi. Ha una grande gratitudine verso il nostro ambiente. Lo abbiamo già visto in campo e la sua condizione fisica è ottima".

Parisi e Vicario restano a gennaio?

"Non penso che ci siano le condizioni, al momento, per una loro cessione. Non ho mai avuto un portiere così forte nella mia rosa, ho avuto il miglior Dragowski ma non è al suo livello, anche se non mi piace fare paragoni. Per quanto riguarda Parisi, per un'eventuale cessione bisognerebbe trovare un terzino sinistro forte e che ci fosse una buona opportunità per il ragazzo, ma al momento tutto questo non c'è. Entrambi i calciatori devono completare il loro momento di maturazione. Per me Fabiano ha tutto per diventare uno dei migliori terzini del nostro campionato, ad oggi è uno dei migliori giovani. Al grande club serve il giocatore pronto. Posso dire che comunque ci sono state tante manifestazioni di interesse per entrambi".

Come mai Zurkowski non ha fatto il suo ritorno a Empoli?

"Szymon è un ragazzo che abbiamo nel cuore, non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche quello umano. Mi auguro che qualsiasi scelta prenda il polacco possa portargli la stessa fortuna che avrebbe avuto a tornare ad Empoli".

Terracciano?

"Pietro è un ragazzo serio e professionista, è stato poco da noi ma ci ha dato il meglio di sé. Parliamo di un ottimo portiere e di una persona per bene".

Come sono i rapporti con la Fiorentina?

"Il rapporto con la viola è normale. Nel calcio dicono che non c'è memoria, quando ci sarà un giocatore della Fiorentina che a noi interessa noi lo chiederemo e magari ce lo daranno, lo stesso varrà al contrario. Sono onorato che diversi miei giocatori ora sono andati a giocare ad alti livelli.

Bajrami-Fiorentina è ufficialmente tramontata?

"Parliamo di un calciatore con grandi doti, quest'anno ha sofferto il fatto che non ha trovato una collocazione migliore dell'Empoli. Dopo qualche anno i ragazzi di talento se non trovano stimoli nuovi si possono spegnere e questo è successo con lui. Contro la Lazio, però, ha mostrato prestazioni da campione".