CORR.SPORT-STADIO, Veretout ha scelto il Milan

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio, Jordan Veretout ha scelto il Milan. La destinazione preferita è dunque rossonera, tanto che il tecnico Marco Giampaolo vorrebbe disporre del centrocampista francese già nella tournée in USA. I due club stanno lavorando al fine di trovare un accordo in tempi brevi, con l'ipotesi contropartita che pare essere tramontata in quanto i nomi proposti a Daniele Pradè non convincono. La Fiorentina ha leggermente abbassato le pretese, l'affare può andare in porto con 18 milioni più 3-4 di bonus. La palla passa al Diavolo.