CORR.SPORT-STADIO, L'appello di Pradè

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea le parole pronunciate ieri pomeriggio da Daniele Pradè in conferenza stampa a proposito di Chiesa. Parole di appello, perché il giocatore definisca la propria situazione e scelga definitivamente Firenze e la Fiorentina. Il giocatore dal canto suo vuole capire la portata del progetto di Rocco Commisso, mentre in campo continua a far fatica a trovare la via del gol.

Il quotidiano sottolinea infatti come, nonostante sia il giocatore che in Serie A tira più di tutti verso la porta avversaria, il tabellino alla voce "gol segnati" abbia accanto solo il numero 1. Un po' poco per un giocatore che vale 60-70 milioni. Poi conclude con una domanda provaocatoria: se Chiesa dovesse continuare a tenere la sua media di 6 gol all'anno, siamo sicuri che non valga la pena incassare quella cifra ed investire su un attaccante da 20 gol? A meno che quell'attaccante non sia già in casa oppure che cominci Chiesa a segnare a raffica: in quel caso non ci sarebbero dubbi.