CORR.SPORT-STADIO, È arrivato Commisso

Il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina con la notizia relativa all'approdo a Milano di Rocco Commisso ieri sera: "È arrivato Commisso". Il magnate è sbarcato in Italia con il suo staff per prendersi la Fiorentina, e c'è grande fibrillazione in casa viola. Nelle prossime ore incontrerà i Della Valle per chiudere la trattativa dal momento che il capoluogo lombardo è la città del quartier generale Tod's. Lo sguardo di Commisso era uno sguardo conscio di non aver fatto un viaggio in Italia a vuoto, ma tutti predicano calma prima di poter parlare liberamente: Commisso-Fiorentina, siamo in dirittura d'arrivo.