CORR.SPORT, Pradè non si ferma: assalto a Berge

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per rafforzare il centrocampo - nonostante l'arrivo di Badelj - non cala l'interesse per Sander Berge, 21 anni del Genk, in vantaggio rispetto a Diego Demme, classe '91 del Lipsia. Il norvegese (Berge), già in Nazionale maggiore, ha una valutazione altissima, circa 25 milioni, ma la sua volontà di non prolungare l'attuale contratto con scadenza 2021 l'ha già manifestata. Questa è l'occasione più ghiotta per il club di provenienza di fare cassa, altrimenti il rischio è quello di avvicinarsi pericolosamente alla data dello svincolo. Ha già rifiutato Sheffield e Brighton: di fronte a un trasferimento in Italia da protagonista non direbbe affatto di no.