CORRIERE FIORENTINO, Capolavoro sprecato

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, scrive che non è bastato un Ribery nuovamente imprendibile né - si legge - una prestazione finalmente pratica da parte della Fiorentina per evitare la sconfitta contro una Lazio a larghi tratti sofferente. Per molti versi dall'Olimpico la Viola torna a casa con buone indicazioni, anche se rimane l'amaro in bocca per un fischio finale che ha sancito una sconfitta immeritata. E per questo ancora più difficile da digerire.