CORRADINI, Domani visite con lo Spezia e triennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da domani l'avventura alla Fiorentina di Giovanni Corradini, centrocampista classe 2002, terminerà dopo tre anni e mezzo. Il giocatore effettuerà infatti le visite mediche con lo Spezia e firmerà un contratto di tre anni con la società ligure. Corradini era arrivato in prestito dal Perugia alla Fiorentina nel gennaio 2020 e poi era stato acquistato nell'estate 2021, ed era diventato un punto fermo della squadra (plurivincente) di Aquilani. Nella scorsa stagione è andato in prestito nella Pro Vercelli ma al rientro non è stato convocato da Vincenzo Italiano per il ritiro della prima squadra.

Ora la possibilità di tornare a ritagliarsi uno spazio importante in serie B, nello Spezia, che lo acquistato a titolo definitivo. Con l'acquisto di Nzola da parte della Fiorentina, i due club avevano parlato anche di alcuni giovani che avrebbero fatto il percorso inverso. Saltato Pierozzi, gli aquilotti hanno puntato su Corradini.