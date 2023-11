CORR.SPORT-STADIO, Viola-Arthur: riscatto anticipato?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi parla della situazione di Arthur Melo, centrocampista della Fiorentina pronto a sfidare il club che detiene il cartellino, la Juventus domenica al Franchi. "E pensare - scrive il quotidiano - che quando per la prima volta, questa estate, il suo telefono squillò, Arthur Melo non era per nulla convinto di accettare la proposta della Fiorentina". Poi si è reso conto subito di quanto Firenze sia per lui un'isola felice.

Il dubbio adesso è capire se questo connubio potrà durare anche oltre il giugno 2024. La formula con cui Arthur si è trasferito in viola è infatti quella del prestito con diritto di riscatto, con la Juventus che - dopo aver spalmato l’ingaggio su più anni tramite un rinnovo - garantisce oggi al regista il 50% del suo stipendio (fetta da 2,5 milioni di euro), mentre la Fiorentina corrisponde al giocatore un simbolico indennizzo di 60mila euro.

L’intenzione delle parti è quella di affrontare ogni valutazione solo in estate ma si può ipotizzare che il club di Commisso possa anticipare l’acquisto del giocatore già a gennaio, come per esempio fatto un anno fa con il riscatto di Barak dal Verona , sul quale i viola ebbero uno scontosulla cifra pattuita. Una somma ideale con cui garantirsi l’intero cartellino di Arthur ad oggi, però, non è stata ancora concordata (anche perché le cifre in ballo restano molto alte, tra acquisto e ingaggio) e dunque per adesso ogni valutazione resta allo stato embrionale. Quello che pare certo è che Arthur, ad oggi, sembra avere davvero poca voglia di tornare da dove è venuto.