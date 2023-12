CORR.SPORT-STADIO, Ultimatum Nzola dall'Angola

FirenzeViola.it

"Ultimatum Nzola", scrive in prima pagina stamane il Corriere dello Sport - Stadio. Scoppia il caso dopo il no della punta alla Coppa d'Africa per giocare con la Fiorentina: l'Angola minaccia di farlo squalificare. Entro sabato l'attaccante dovrà comunicare alla Federazione la sua decisione, quello che filtra dal quartier generale di Luanda è che, nel caso in cui dovesse rifiutare senza un valido motivo la chiamata della FAF, l’attaccante rischierebbe di incorrere in sanzioni disciplinari sia da parte degli organi competenti della Federazione a cui appartiene sia, in seconda istanza, da parte della FIFA.

Uno stop alle convocazioni in Nazionale ma soprattutto l'apertura del procedimento disciplinare che potrebbe portare a una squalifica con la Fiorenitna, anche se ciò non accadrebbe in tempi brevi. Nzola deve dare una giustificazione valida, altrimenti si alimenterebbe ulteriormente il caso con l'Angola.