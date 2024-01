CORR.SPORT-STADIO, Non solo Vargas. Riecco Ngonge

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina con il titolo: "Non solo Vargas". Il quotidiano riporta un'offerta recapitata ieri all'Augsburg per il giocatore svizzero da 5 milioni più bonus, che però non basteranno per chiudere l'operazione visto che il club tedesco lo valuta 8. Intanto si continua a lavorare anche per Cyril Ngonge per un'operazione da meno di 12 milioni: domenica sono ripresi i contatti con l'entourage del giocatore perché l'Hellas sembra disposto a trattare sulla richiesta iniziale. Tutto rimandato, in ogni caso, a dopo la Supercoppa.