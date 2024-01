CORR.SPORT-STADIO, La grande bellezza. Ok Beltran

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La grande bellezza", titola in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio stamani a proposito di Fiorentina-Bologna, in programma stasera alle 21 all'Artemio Franchi. Italiano è pronto a rimettere Beltran dal 1', anche se per questo non abbandona Nzola: non l'ha mai fatto con nessuno, non lo farà con l'angolano.

La partita è così delicata che non sono ammessi errori nemmeno nelle scelte: gioca chi dà più garanzie, chi sta meglio fisicamente e mentalmente, chi ha motivazioni in qualche maniera superiori andando oltre quelle che possono essere le difficoltà contingenti, sempre pensando che la squadra viola sarà in campo stasera a settantadue ore esatte dalla gara di Reggio Emilia.