CORR.SPORT-STADIO, La grande bellezza a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio presenta oggi in prima pagina Lazio-Fiorentina con il titolo: "La grande bellezza". Per le due squadre un esame per la zona Champions con Italiano che ritrova Bonaventura e conferma Beltran, mentre in difesa si va verso la scelta di Parisi a destra. A casa del Mago Luis Alberto per cancellare il ko di Empoli e sognare di nuovo in grande.