CORR.SPORT-STADIO, I nomi del mercato viola

"Ci pensa Rocco", scrive in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio. Commisso è pronto a potenziare la Fiorentina, aggiunge il quotidiano che spiega le mosse di mercato in vista di gennaio. Le manovre sono già iniziate perché il club vuole provare a puntare alla Champions. Due, in prima istanza, sono le richieste che l’allenatore ha fatto alla sua squadra mercato: un nuovo terzino destro (al momento la priorità) e un esterno offensivo per la fascia sinistra con il gol nel sangue.

Per il ruolo di vice-Kayode lo sguardo, in questa fase, è puntato verso est, con i nomi di Milan Gajic (classe ’96) del Cska Mosca e Josip Juranovic (di un anno più vecchio) dell’Union Berlino, accessibili a costi contenuti. Per quanto riguarda l'esterno, il nome che più di tutti è stato sondato è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, per il quale però gli emiliani non chiedono meno di 20 milioni.