CORR.SPORT-STADIO, Brian e Ruben Vargas: "Ribaltone"

© foto di pietro.lazzerini

Il Corriere dello Sport - Stadio titola in prima pagina: "Il ribaltone". Il riferimento è agli affari sugli esterni della Fiorentina, che ieri hanno visto il brusco stop nella trattativa per Brian Rodriguez e l'avanzamento di Ruben Vargas, tornato in pole position. La società viola è stata costretta a fermare la cessione di Brekalo alla Dinamo Zagabria ma ha riaperto i dialoghi con l'Augsburg per l'esterno svizzero: va colmata la distanza di tre milioni di euro per pareggiare la richiesta di 10 milioni. Resta da capire se la Fiorentina vorrà affondare il colpo su di lui o se a questo punto si guarderà intorno verso altri profili come Everton del Flamengo.