CORR. SPORT, La Fiorentina ipoteca la finale di Coppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dal Corriere dello Sport i viola hanno ipotecato la finale di Coppa Italia, con un 2-0 alla Cremonese che sa tanto di sentenza. La Fiorentina, infatti, ha messo in piedi una gara serie e di livello. Con il risultato che è stato la conseguenza di un’evidente supremazia e spesso martellante, come dimostrano le 24 conclusioni. A sbloccare il risultato è stato il solito Cabral, sempre più implacabile. Ora le sue prodezze stagionali sono diventate 13, con la prima volta in Coppa Italia, che si aggiunge alle 6 in campionato e alle 6 in Europa League. A spegnere definitivamente le velleità dei grigiorossi, nel frattempo passati pure ad un più offensivo 4-3-1-2, ci ha pensato Gonzalez, gelido nel trasformare il rigore del 2-0. Decisivo, come già ricordato, nuovamente Cabral, che, nella stessa azione, si è visto respingere un’altra incornata da Sarr e poi una stoccata da Ayuw, che però ci ha messo un braccio: penalty visto al Var e inevitabile cartellino rosso.