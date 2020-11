CORR.SPORT, Iachini si gioca la Viola. Prandelli...

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola titola in prima pagina: "Iachini si gioca la viola. Prandelli già in allarme". Ha novanta minuti ancora per tenersi stretto la Fiorentina, Beppe Iachini. A Parma c'è solo un risultato disponibile: la vittoria unita al gioco, anche se c'è il sospetto che potrebbe non bastare. In caso di sconfitta il cambio in panchina diventerebbe inevitabile, farebbe marcia indietro anche il presidente. Non essendo possibile arrivare in questo momento ad un profilo di prim'ordine però (Sarri e Spalletti - scrive il quotidiano - sono strade percorribili eventualmente in estate) la pista legata al ritorno di Cesare Prandelli è quella più verosimile. Per ora l'ordine di scuderia è sostenere Iachini fino alla partita contro il Parma, dopo si vedrà.