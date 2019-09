CORR. SERA. Chiesa dirà no al rinnovo perché...

Sulle pagine del Corriere della Sera viene analizzato il polverone che si è scatenato intorno a Federico Chiesa, dopo le parole di Roberto Mancini e le prestazioni del viola poco esaltanti. Il quotidiano svela numerosi retroscena: parla di un Federico immalinconito e immusonito considerando che durante il mercato non è riuscito ad andare alla Juventus. Con l'arrivo di Commisso il suo desiderio si è infranto. Il presidente non se l'è sentita di cedere il suo miglior giocatore appena arrivato (si sussurra che Chiesa sia addirittura entrato nella cessione del club. Un patto tacito tra i Della Valle e Rocco). I fratelli avrebbero fatto lo sconto al nuovo proprietario viola se non avesse ceduto il gioiello della città. Adesso il rendimento del ragazzo è calato e la questione è diventata di interesse Nazionale. Al Franchi sarà un sabato pomeriggio da brividi per il ragazzo cresciuto in viola, ma che voleva giocare con Ronaldo. Chiesa deve guardare avanti e superare la crisi, magari con l’aiuto di papà Enrico. La Fiorentina vuole farne la sua bandiera e presto gli proporrà un nuovo contratto, più ricco e più lungo. Lui, da quanto trapela, è intenzionato a rispedirlo al mittente: a giugno riproverà a scappare, alla Juve o magari all’Inter.