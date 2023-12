CORR.FIORENTINO, Quello che chiede ACF è possibile?

L’arrivo di due offerte per i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi ha accelerato il dialogo tra il Comune di Firenze e la Fiorentina, scrive oggi il Corriere Fiorentino. Ma Joe Barone chiede lo stop all’avvio dei cantieri finché non saranno definite alcune questioni. Ieri è tramontata l'ipotesi di trasferire il club viola al Castellani durante i lavori, si fa invece spazio la soluzione dello stadio temporaneo al Padovani.

Il Comune, stanziando 10 milioni, ha avviato il cosiddetto «dialogo competitivo», un procedimento che, sulla base di alcune linee guida, consente ai soggetti interessati di proporre un progetto per la ristrutturazione dello stadio del rugby. Ma sarebbe possibile ottenere una proroga alle scadenze imposte per le opere finanziate coi fondi del Pnrr? Il bando di gara prevede tempi e disponibilità dell’impianto definiti, per le ditte che effettueranno le opere. E poi i costi per incrementare la capienza del Padovani, dai 7 mila posti finanziati dal Comune ai 15 mila necessari per realizzare uno stadio omologato per la serie A, chi li sosterrà? È possibile che per trovare casa a una società privata (la Fiorentina) tutti i costi vadano a carico del pubblico? Questi sono i temi concreti sul tavolo dove pubblica amministrazione e società gigliata dovranno formalizzare un accordo.