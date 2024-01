CORR.FIO, Tutti gli stadi in Toscana: nessuno per ACF

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere Fiorentino propone stamani un ampio focus sulla situazione stadi in Toscana, per valutare perché la Fiorentina non si potrà spostare in qualche impianto vicino durante i lavori per il restyling del Franchi. "All'ultimo stadio", è il titolo che dà il quotidiano allo speciale: da Empoli a Firenze, da Pisa a Livorno, da Viareggio a Siena e Arezzo, nessuno stadio è in grado di ospitare la squadra viola.

Il Castellani di Empoli vedrà un 2024 nel quale dovranno partire anche lì dei lavori di ristrutturazione, a Firenze l'unica soluzione si chiama Padovani ma ha tante incognite. Poi c'è Pistoia, con il Melani tornato nelle mani del Comune ma perfino con l'anti incendio da rimettere a norma. A Lucca sono in corso le trattative per un nuovo Porta Elisa, non si sa ancora però chi metterà i soldi. L'Arena Garibaldi di Pisa deve essere venduta al club da anni ma non ci sono passi avanti dal 2017, al Picchi di Livorno deve partire un'altra ristrutturazione perché è una struttura degli anni '30, a Siena l'altro Franchi è chiuso da nove mesi: ormai sono cresciute delle erbacce sul terreno di gioco e le tribune sono impraticabili. Infine Viareggio, con i lavori al Torquato Bresciani che finiranno nel 2025, e Arezzo, stadio vecchio che potrebbe vedere presto le gradinate demolite. In Toscana, insomma, un posto per la Fiorentina non c'è.