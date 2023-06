CORR.FIO, Italiano vuole Berardi: pronto a convincerlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo amore non si scorda mai, scrive il Corriere Fiorentino a proposito della richiesta di Italiano di provare il colpo Domenico Berardi. Le cose si scaldarono già un anno e mezzo fa, adesso però qualcosa è cambiato: potrebbe bastare una ventina di milioni per portarsi a casa l'esterno, anche se c'è da battere la concorrenza della Lazio. La presenza di Italiano per il giocatore però sarebbe un asso importante nella manica della Fiorentina. Non è da escludere che proprio il mister scenda in campo in queste partita, chiamando il giocatore per togliergli anche gli ultimi dubbi.