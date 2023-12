CORR.FIO, Cosa succede tra ACF e Comune sul Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Botti di fine anno tra Fiorentina e Comune sullo stadio Franchi. Ne scrive il Corriere Fiorentino sottolineando come la prima non voglia lasciare l'impianto durante i lavori, Palazzo Vecchio invece procede per l'avvio dei cantieri. La presa di posizione del dg Joe Barone (che ha definito "una mancanza di rispetto" quanto sta accadendo) ha chiamato la dura risposta del Comune: "Le parole del dg Barone sono una grave mancanza di rispetto per le istituzioni, per il Comune, la città di Firenze e i fiorentini rappresentati dall’amministrazione comunale, tanto più alla luce degli ottimi rapporti con la proprietà di Acf Fiorentina".

A fine dicembre 2022 con una mail la Fiorentina in realtà aveva comunicato la scelta di abbandonare il Franchi per due stagioni, stessa decisione sottoscritta a fine aprile 2023 all’interno della proroga della convenzione dello stadio per l’attuale stagione. Il primo giugno la Fiorentina dovrebbe lasciare il Franchi, il 9 ci sono le elezioni e lo stadio sarà un tema focale. Ma la chiamata alle armi di Barone ha già trovato le prime adesioni politiche a conferma di come il club sia riuscito nell’intento di far piombare sul tavolo della campagna elettorale il pesante tema Franchi.