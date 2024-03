COREOGRAFIA, Una rondine in Fiesole: "Vanto e Gloria"

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Suggestiva coreografia al Franchi come da premesse: in curva Fiesole è stata rappresentata una rondine che apre le ali e vola in cielo (come scritto negli striscioni esposti poco prima), mentre in Maratona è apparsa la frase che richiama l'Inno Viola: "Vanto e Gloria". Sotto la curva ecco uno striscione con la frase: "Rondini di libertà nel becco i gigli... di Firenze ricordiamo i meglio figli". Tutto ovviamente dedicato a Joe Barone.