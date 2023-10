CORDELLA A RFV, Viola superiori al Ferencvaros

FirenzeViola.it

Fabio Cordella a Radio Firenze Viola

L'ex ds dell'Honved, Fabio Cordella, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, spendendo qualche parola sul Ferencvaros, prossimi avversari della Fiorentina in Conference. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento che l'Ungheria stia tornando a farsi vedere in Europa. La Fiorentina comunque è nettamente superiore al Ferencvaros, perché ancora devono crescere dal punto di vista europeo. Italiano mi piace tantissimo, la viola dovrà scendere in campo consapevole della propria forza e potrà mettere senza problemi la partita in discesa. Gli ungheresi non sono all'altezza della società gigliata. In queste competizioni però non bisogna sottovalutare gli avversari, serve tanto la testa in queste gare".

