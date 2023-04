COR. SPORT, Viola record: Italiano meglio di Pep

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato dal Corriere dello Sport nei cinque tornei d’Europa più seguiti per qualità e peso economico, come scritto ieri da FV, nessuno ha la striscia che la Fiorentina è riuscita a comporre dallo scorso 23 febbraio, giorno del successo al “Franchi” contro il Braga, poi via via ripetuto con altri sette fino all’1-0 di sabato a San Siro. Il Manchester City segue con sette vittorie raccolte su tre fronti (Premier League, Champions League e FA Cup), il Bayer Leverkusen è sul terzo gradino del podio a quota sei tra Bundesliga ed Europa League, il Barcellona e la Juventus sono quarti a pari merito con cinque vittorie, mentre dalla Francia il massimo lo sta facendo il Lens con tre vittorie di fila. Insomma, come la Fiorentina non ce n’è. Il Manchester City di Guardiola dopo l’1-1 del 22 febbraio nell’andata degli ottavi di Champions a Lipsia non si è più fermato, ma le partite disputate e vinte sono comunque sette, come ad esempio sette sono le vittorie consecutive dell’Arsenal ma solo (si fa per dire) in Premier League, perché nel mezzo ci sono stati i pareggi contro lo Sporting Lisbona in Europa League e il secondo dei quali (via rigori) è costato poi l’eliminazione. Ma con otto, tutto considerato e senza interruzioni, la Fiorentina comanda la classifica: anzi, deviando dai campionati top del nostro continente, da ieri sera a otto vittorie consecutive (tra Liga portoghese e Champions League) c’è anche il Benfica dopo aver superato il Rio Ave. Però intanto Italiano è meglio di Guardiola.