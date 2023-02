COR. SPORT, Viola incapaci di reagire: il dato

Non è certo una Fiorentina di rimonta: il Corriere dello Sport analizza un dato significativo sulla squadra di Vincenzo Italiano: prendendo in considerazione anche la scorsa stagione, i viola sono andati in svantaggio per primi in 29 occasioni; in queste due gare in cui si sono trovati sotto per 0-1, solo per 2 volte sono riusciti a ribaltare definitivamente il match e vincere, mentre in 21 occasioni hanno perso (7 pareggi).

La Fiorentina è una delle squadre che ha conquistato meno punti da situazioni di svantaggio, un dato che testimonia la difficoltà nel reagire per i viola, statistica che fa decisamente preoccupare se si associa al fatto che la Fiorentina sia la squadra che ha subito più gol nei primi 15 minuti di gara.