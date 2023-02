COR. SPORT, Seconda semifinale di fila per i viola

Come scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport dieci giorni dopo una delle peggiori prove stagionali - quella con i granata in Serie A terminata 0-1 e cruciale nella lotta all’Europa - i viola si sono rifatti con tutti gli interessi, superando 2-1 la truppa di Juric e contribuendo a dare seguito al bel pareggio ottenuto domenica contro la Lazio. Un successo confezionato nella ripresa che è servito a certificare due cose: che il 4-3-3 è il modulo dal quale difficilmente il tecnico si discosterà in futuro e che, là davanti, le cose stanno davvero iniziando a funzionare. Dopo la perla di Gonzalez a Roma, ieri sono arrivati anche i sigilli di Jovic e Ikoné a ridare verve a una fase offensiva fin troppo sterile nel recente passato. La risposta migliore, specie da parte del serbo (che non segnava dal 9 novembre con la Salernitana), a chi per tutto il mese del mercato ha invocato a gran voce l'arrivo di un nuovo centravanti.