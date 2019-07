COR. FIO., Ricomincio dal terzino: adesso c'è Lirola

Interessante focus dedicato a Pol Lirola questa mattina sulle pagine de Il Corriere Fiorentino: come riporta il quotidiano, Montella sarebbe felice di accogliere un terzino con guizzi offensivi e rapidità, un esterno di ruolo che possa liberare Milenkovic e farlo tornare centrale. In passato l’allenatore ha adattato Tomovic e Roncaglia, poi arrivò Richards che però aveva spesso guai fisici. Per la prima volta l’Aeroplanino pare destinato a contare su un terzino destro fatto, pronto all’uso. Del resto la tradizione della Fiorentina su quella fascia non è di poco conto. Soltanto per restare sulla corsia di destra si va Ujfalusi, reinventato da Prandelli, ma prima ancora Moreno Torricelli e Carnasciali che coi viola raggiunse la Nazionale.