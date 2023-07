COR. FIO, Interessi arabi per Nico, Cabral e Ikonè

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dal Corriere Fiorentino la Fiorentina, in attesa che arrivi la proposta giusta per Amrabat (per il quale il Manchester United resta l’ipotesi al momento più concreta), si è ritrovata con un’altra proposta "indecente". Nei giorni scorsi infatti, l’Al-Ettifaq ha offerto a Ikoné un contratto da 8,5 milioni netti a stagione più bonus che porterebbero l’ingaggio vicino ai 10 milioni a stagione. Roba folle, se si considera che attualmente l’ex Lille guadagna (circa) 1,6 milioni netti l’anno.

Resta da capire cosa deciderà di fare il francese, anche se è difficile rifiutare una proposta del genere. Tra l’altro, dall’Arabia, hanno preso informazioni anche su Cabral e Nico Gonzalez per il quale i viola chiedono non meno di 35 milioni. Si vedrà.