COR. FIO, Fiorentina a Salerno con la guardia alta

Come scrive il Corriere Fiorentino che si tratti di una preparazione alla prima sfida al Basilea (i biglietti saranno in vendita da oggi) o di vero e proprio inseguimento alle prime sette in classifica, nella doppia trasferta campana che attende i viola Italiano chiederà il massimo ai suoi. Si comincia stasera con la Salernitana dell’ex Paulo Sousa, che però non ci sarà perché squalificato, per proseguire domenica a Napoli in un Maradona che si preannuncia vestito a festa. Anche se lo scudetto matematico dei partenopei potrebbe già arrivare domani, quando la squadra di Spalletti sarà di scena a Udine, sarà il match contro la Fiorentina l’occasione buona per festeggiare. Prima però c’è da affrontare una Salernitana orfana di Candreva infortunato ma uscita rigenerata dalla cura Sousa valsa nove risultati utili consecutivi, ultimo quello che ha impedito proprio al Napoli di celebrare lo scudetto matematico. Il tecnico è orientato a confermare la rotazione degli ultimi tempi, in difesa per esempio davanti a Terracciano rientreranno Igor e Quarta, ma dovrà fare i conti con lo stop (precauzionale) di Amrabat che non ha smaltito un colpo e avvierà un lavoro personalizzato. Se il marocchino resterà a casa lasciando nuovamente spazio a Castrovilli e al rientrante Mandragora torna invece tra i convocati Bonaventura. Quanto all’attacco dietro a Cabral sono Ikonè, Barak e Kouame i favoriti per una maglia da titolare.