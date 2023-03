COR. FIO, Contro il Milan sarà il sabato di Davide

Bruno Astori, uno dei fratelli di Davide, sarà al Franchi. Babbo Renato e mamma Anna invece resteranno nella loro San Pellegrino Terme, provincia di Bergamo, dove sabato mattina, alla presenza anche di Marco, l’altro fratello di Davide, sarà officiata una messa in forma strettamente riservata in memoria del calciatore scomparso a Udine quel 4 marzo 2018 mentre si trovava in ritiro con la Fiorentina. Di quella Fiorentina, come noto, l’allenatore era Stefano Pioli, che proprio sabato arriverà al Franchi con il suo Milan. Una coincidenza che renderà ancora più emozionante il consueto applauso a Davide e ancora più partecipata la raccolta fondi lanciata ieri dalla neonata Associazione Astori (di cui babbo Renato è socio fondatore) e la Fiorentina. Astori morì il 4 marzo 2018 in una stanza dell’hotel Là di Moret perché il suo cuore smise improvvisamente di battere a causa di una cardiomiopatia aritmogena mai diagnosticata prima. Per la sua scomparsa è già stato condannato in primo grado il professor Giorgio Galanti, che all’epoca dei fatti era il responsabile sanitario viola. Il processo d’appello sarà fissato per settembre o ottobre, nell’altro filone d’inchiesta (quello sulla presunta falsa certificazione di un esame a cui Astori non sarebbe mai stato sottoposto), oltre allo stesso Galanti, rischiano una condanna altri due medici di Careggi, Loira Toncelli e Pietro Amedeo Modesti. Di certo c’è che la tragedia di Astori travolse una città intera. Sul campo però, Pioli rispose: col cuore distrutto seppe far reagire un gruppo di ragazzi che rischiava di paralizzarsi per lo choc subito. La sua Fiorentina vinse 7 partite di fila fino a sfiorare l’Europa. Nel nome di Davide.