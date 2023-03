COR. DELLO SPORT, Italiano adesso si affida ai tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

"M i auguro che i nostri tifosi ci sostengano e ci trascinino per trovare le energie e poter andare oltre l’ostacolo. Lo stadio può diventare determinante". Come riportato dal Corriere dello Sport Vincenzo Italiano ha giustamente mille motivi per cavalcare l’onda lunga provocata dalla vittoria a Sivas (l’ottava di fila in Conference League, la sesta nelle ultime sei partite tra campionato e Coppa) e uno di questi è sicuramente l’entusiasmo che c’è in città per la Fiorentina bella e vincente da metà febbraio in poi. La riprova, oltre che nelle parole del tecnico viola, è nei numeri: saranno 35.000, e forse anche qualcuno in più, gli spettatori oggi al “Franchi” per il Lecce. Un incredibile muro viola che può diventare la sponda ideale per la squadra viola, chiamata ad un altro sforzo prima della sosta che servirà a fare il pieno di energie in vista di un mese di aprile se possibile ancora più carico di impegni e appuntamenti.