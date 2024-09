COPPA ITALIA, Sarà Fiorentina-Empoli agli ottavi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello di domenica prossima in campionato sarà solo un assaggio del derby di Coppa Italia che si giocherà a dicembre tra Fiorentina ed Empoli al Franchi. I toscani, dopo il gol iniziale di Ekong e Haas, al 90’, poco prima dei rigori, espugnano l'Olimpico di Torino, a cui non basta un gol di Adams per un risultato finale di 2-1.

La squadra di Vanoli rimane con l’amaro in bocca anche a causa del giovanissimo Seghetti, portiere diciannovenne nato a Santa Croce sull’Arno, della squadra allenata da D’Aversa. La Fiorentina è dunque avvisata: dovrà mantenere la massima concentrazione in questo doppio impegno con un Empoli in grande forma