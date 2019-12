COPPA ITALIA, Fio-Ata il 15/01 alle 15. Le altre...

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito la Lega di Serie A ha reso note le date e gli orari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina giocherà in casa contro l'Atalanta alle 15:00 di mercoledì 15 gennaio 2020 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

Ecco tutte le date delle gare e dove guardarle:

Giovedì 9 Gennaio

Torino-Genoa Ore 21.15 Rai 2

Martedì 14 Gennaio 2020

Napoli-Perugia Ore 15.00 Rai 2

Lazio-Cremonese Ore 17.30 Rai 2

Inter-Cagliari Ore 20.45 Rai 1

Mercoledì 15 Gennaio 2020

Fiorentina-Atalanta Ore 15.00 Rai 2

Milan-SPAL Ore 17.30 Rai 2

Juventus-Udinese Ore 20.45 Rai 1

Giovedì 16 Gennaio 2020

Parma-Roma Ore 21.15 Rai 2