COPA AMERICA, Formazioni della finale: panchina per Nico e Quarta

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'Europeo, anche la Copa America sta per incoronare la sua regina. Argentina e Colombia, dalle 2 italiane, si daranno battaglia a Miami per lo scettro finale. L'Albiceleste per bissare il titolo del 2021, i Cafeteros per il secondo trionfo dopo quello del lontano 2001. Nessuna novità nei primi undici di Scaloni, dove non trovano posto Martinez Quarta e Nico Gonzalez: la Seleccion si affida in avanti a Messi, Julian Alvarez e Di Maria, che oggi disputa l'ultima gara con la maglia dell'Argentina. Queste le formazioni ufficiali:

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez, Di Maria. CT: Lionel Scaloni

Colombia (4-2-3-1): Vargas; S. Arias; Cuesta, Sanchez; Mojica; Rios, Lerma; J. Arias, James Rodriguez, Diaz; Cordoba. CT: Nestor Lorenzo