CONVOCATI, Tornano Mina e Biraghi. Forfait per Kayode

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha comunicato la lista dei convocati per la gara con la Lazio, in programma domani all'Olimpico alle 20:45 per la decima giornata di Serie A. Per la prima volta torna Yerry Mina dopo l'infortunio, non c'è invece Kayode come da programma. Al suo posto però c'è Pierozzi e rientra anche Cristiano Biraghi. Di seguito l'elenco:

Portieri: Christensen, Terracciano, Martinelli;

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Mina, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Pierozzi, Ranieri;

Centrocampisti: Amatucci, Arthur, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Mandragora, Maxime Lopez;

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Gonzalez, Ikoné, Kouame, Nzola, Sottil.