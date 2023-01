CONVOCATI, Torna Nico. Out Jovic e Mandragora

La Fiorentina ha da comunicato la lista dei convocati per la gara di domani a Sassuolo. Tra i presenti spicca Nicolas Gonzalez, al rientro dopo più di due mesi. Da segnalare invece l'assenza di Luka Jovic, che col Monza aveva giocato uno scampolo di gara nel finale. Ancora out Rolando Mandragora e Riccardo Sottil, ai box per problemi fisici, mentre sono nuovamente assenti Pierluigi Gollini e Szymon Zurkowski, probabili partenti in questa finestra di mercato.

Ecco la lista dei giocatori a disposizione per il match di domani:

PORTIERI: Cerofolini, Martinelli, Terracciano.

DIFENSORI: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti.

CENTROCAMPISTI: Amatucci, Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Distefano, Duncan, Saponara.

ATTACCANTI: Gonzalez, Ikone, Kouame, Cabral.