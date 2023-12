CONVOCATI, Rientrano due big. La lista completa

FirenzeViola.it

Attraverso i propri canali social la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per il match di domani contro il Torino. Come annunciato da Vincenzo Italiano, la Viola recupera Lucas Martinez Quarta e Giacomo Bonaventura. Per il resto tutti a disposizione tranne i lungo degenti Nico Gonzalez, Castrovilli e Dodò. Ecco la lista completa: Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Ikoné, Infantino, Kayode, Kouame, Lopez, Mandragora, Martinelli, M. Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Pierozzi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano, Vannucchi.