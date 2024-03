CONVOCATI, Ancora out Kouame. Riecco Quarta

A poco più di ventiquattro ore da Fiorentina-Maccabi Haifa, ecco i convocati di Vincenzo Italiano. Out ancora Christian Kouame, evidentemente non recuperato a pieno dopo la malaria. Fuori dall'elenco dei ventiquattro anche Oliver Christensen (ai box da più di un mese per un problema al ginocchio) e Gaetano Castrovilli, recuperato ma non in lista Uefa. Dentro invece Lucas Martinez Quarta, al rientro dopo venti giorni ai box a causa di problemi ai reni. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

DIFENSORI: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Parisi, Ranieri.

CENTROCAMPISTI: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

ATTACCANTI: Belotti, Beltran, Gonzalez, Nzola, Ikone, Sottil.