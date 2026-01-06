Convocati: ancora out Fazzini, Viti e Dzeko. Christensen al posto di Martinelli
Sono stati da poco diramanti dalla Fiorentina i convocati per la sfida di domani a Roma contro la Lazio. Le novità più importanti sono il ritorno di Christensen oltre alle assenze di Viti e Martinelli che oggi si è sottoposto alle visite mediche con la Sampdoria. Fuori ancora sia Fazzini (non in condizione) che Dzeko che ancora non ha recuperato dal problema fisico che già lo aveva messo ko con la Cremonese. Seconda chiamata per Solomon. Ecco la lista completa:
1) CHRISTENSEN Oliver (P)
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOŠPO Eman
11) KOUAME Kouakou Christian Michael
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARÍ VILLAR Pablo
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) SOLOMON Manor
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati