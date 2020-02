CONSIGLIO STATO, No a nuovo aeroporto. Fossi...

INDISCREZIONI DI FV TENSIONI ACF-ARBITRI? MOLTI EX FISCHIETTI "BUSSANO" AI VIOLA. E SULLO SFONDO... E' un momento delicato tra la dirigenza viola e gli arbitri, come appare chiaro anche dalle tante "ingiustizie" che la Fiorentina ritiene di aver subito e che hanno fatto perdere la pazienza a Rocco Commisso e ai suoi collaboratori dopo gli episodi di Torino.... E' un momento delicato tra la dirigenza viola e gli arbitri, come appare chiaro anche dalle tante "ingiustizie" che la Fiorentina ritiene di aver subito e che hanno fatto perdere la pazienza a Rocco Commisso e ai suoi collaboratori dopo gli episodi di Torino.... NOTIZIE DI FV DUNCAN, COSA CAMBIA CON LUI IN CAMPO: LE IPOTESI Oggi la Fiorentina ha presentato Alfred Duncan, uno dei suoi ultimi acquisti del mercato di gennaio: "Non è l'ultimo a caso, perché non vorremmo dare l'idea che stiamo preparando solo la prossima stagione: per noi la cosa fondamentale è il... Oggi la Fiorentina ha presentato Alfred Duncan, uno dei suoi ultimi acquisti del mercato di gennaio: "Non è l'ultimo a caso, perché non vorremmo dare l'idea che stiamo preparando solo la prossima stagione: per noi la cosa fondamentale è il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi