CONFERENCE, Viola testa di serie. Il calendario degli ottavi

L'1-1 di Budapest qualifica la Fiorentina agli ottavi di Conference League. Pari e primo posto per la squadra di Vincenzo Italiano, che vince il Girone F. Secondo, e ai sedicesimi quindi, il Ferencvaros. La Fiorentina potrà quindi godersi i playoff da spettatrice, in attesa di sapere il 23 febbraio, al termine dei sedicesimi, il proprio avversario. Nell'urna di Nyon di febbraio la Fiorentina sarà testa di serie e giocherà la seconda gara in casa. Andata degli ottavi in programma giovedì 7 marzo, ritorno il 14 marzo.