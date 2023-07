CONFERENCE, Tutti gli step viola ma prima l'ufficialità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'esclusione della Juventus dalla Conference, riporta in Europa la Fiorentina che è arrivata ottava. La conseguenza è scontata ma serve ovviamente l'ufficialità della Uefa stessa, pur una formalità. La competizione europea ha già avuto inizio con i primi due turni di qualificazione, ad agosto ci sarà il terzo e poi il sorteggio dei play off il 7, al quale dovrebbe appunto prendere parte la Fiorentina il cui nome scalerebbe al posto di quella della Juve, proprio per motivi di classifica. I viola ripartirebbero dunque proprio dagli spareggi che si terranno il 24 e il 31 agosto mentre la fase a gironi prenderà il via il 21 settembre.