CONFERENCE, Tutte le partite in programma oggi

Torna la Conference League: tutto in una serata, il programma degli ottavi di finale d'andata si snoda tra quattro impegni delle 18.45 e altri quattro (Fiorentina compresa) alle 21. Tra le gare più interessanti sicuramente la sfida della Cruijff Arena tra Ajax e Aston Villa, due tra le favorite per la vittorie finale, e l'incrocio a Bruxelles tra Royale Union Sg e Fenerbahce, altre due candidate per la finale di Atene:

18:45 - Ajax vs Aston Villa

18:45 - Molde vs Club Brugge

18:45 - Olympiakos vs M. Tel Aviv

18:45 - Sturm Graz vs Lilla

21:00 - Din. Zagabria vs PAOK

21:00 - M. Haifa vs Fiorentina

21:00 - Royale Union SG vs Fenerbahce

21:00 - Servette vs Plzen