CONFERENCE, I risultati delle 18:45: vince il Pafos

Si sono da poco concluse le gare delle 18:45 di Conference League. Stretto indispensabile per il Gent, ma quanto basta per rosicchiare punti importanti e posizioni in classifica. Gioco da ragazzi per Legia e Rapid Vienna, che erano le favorite sulla carta. Il The New Saints - che ha già affrontato la Fiorentina - cade dopo essere stato per primo in vantaggio contro lo Shamrock Rovers. Grande colpo del Pafos - prossima rivale di Palladino dopo l'APOEL - di misura in casa contro il Cistana. Lugano polverizzato 4-1 dal TSC.

I finali delle 18:45

18:45 Gent vs Omonia 1-0

18:45 HJK vs O. Ljubljana 0-2

18:45 Legia vs Din. Minsk 4-0

18:45 Pafos vs FC Astana 1-0

18:45 Petrocub vs SK Rapid 0-3

18:45 Shamrock Rovers vs TNS 2-1

18:45 TSC vs Lugano 4-1

Programma Conference League

21:00 APOEL vs Fiorentina

21:00 Betis vs Celje

21:00 Chelsea vs Noah

21:00 Djurgarden vs Panathinaikos

21:00 FC Copenhagen vs Basaksehir

21:00 Guimaraes vs Mlada Boleslav

21:00 Hearts vs Heidenheim

21:00 Jagiellonia vs Molde

21:00 Larne vs St. Gallen

21:00 LASK vs Cercle Brugge