CONFERENCE, I primi dettagli sui biglietti per Praga

La Fiorentina torna in una finale europea a trentatré anni di distanza dall'ultima volta: c'è da giurare che i tifosi viola facciano a gara per accaparrarsi i pochi biglietti a disposizione per il prossimo 7 giugno, quando all'Eden Arena di Praga (impianto da 20.800 spettatori) Italiano ed i suoi sfideranno il West Ham. Goal.com rende noti alcuni dettagli sulla vendita dei biglietti che riportiamo per tutti i tifosi: i tagliandi, che sono stati messi ufficialmente in vendita già dal 21 aprile scorso, nella prima fase (terminata il 28 aprile) sono stati riservati ai tifosi neutrali.



Alle due squadre, West Ham e Fiorentina, saranno messi a disposizione 5mila biglietti a testa, mentre i restanti tagliandi saranno messi in vendita. Ogni richiedente potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

"Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club che prenderanno parte all'atto finale del torneo- scrive Goal.com.

I prezzi dei biglietti per il pubblico generico sono:

-Categoria 4: 25 euro;

-Categoria 3: 45 euro;

-Categoria 2: 85 euro;

-Categoria 1: 125 euro.

I biglietti riservati agli spettatori con disabilità costano 25 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l’accompagnatore).